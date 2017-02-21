Tuesday, February 21st, 2017 | Posted by

警方：亵渎宗教案庭审
与在国会大厦示威群众演讲词既然完全相同

周二（2月21），钟万学以亵渎宗教被告人出庭在雅京南区农业大楼进行的第十一次庭审，仅有少数群众在外面示威游行抗议。

周二（2月21），钟万学以亵渎宗教被告人出庭在雅京南区农业大楼进行的第十一次庭审，仅有少数群众在外面示威游行抗议。

 

【罗盘报新闻网221日雅加达讯】周二（221日）凌晨，国家首都雅京和周围多个主要城市，下了一场滂沱大雨，一似瓢泼盆倾，雅京和周围城市各地呈现豪雨成灾的现象，大多交通路线几乎完全瘫痪，很多居民甚至都被困在家里无法出门上班，学生又多了一日临时假期。

因此，原本来势汹汹，计划参加2.21在国会/人协示大厦威游行群众也显示雷声大雨点小，人数没有预期的多，或许他们照顾淹水的家里都来不及，哪有时间和心情到国会大厦参加示威游行抗议活动。

同日，在雅京南区农业部大厅进行第十一次庭审的亵渎宗教案示威群众人数也明显稀少。但是他们仍然在庭审大楼前进行演讲，抗议钟万学亵渎伊斯兰教。

然而，在现场维持治安的警方却发现现象，参加亵渎宗教案庭审的示威群众演讲词，既然与在国会大厦示威游行抗议群众的演讲词，既然是如出一辙，演讲声音和内容是一模一样。

看似他们把在国会大厦前面示威游行抗议演讲记录，然后立刻送到亵渎宗教案第十一次庭审现场这里来。”雅京南区警察局局长伊宛（Iwan Kurniawan）警察上校，周二（221日）在雅京南区农业部大楼这样表示。

伊宛上校说，他也不知道游行示威者如何把在国会/人协大厦前面的演讲内容与声音，在亵渎宗教案庭审的农业部大楼前面播放。不过，可以确定，演讲内容和声音是同样的版本。

伊宛上校也坦承，昨日支持和抗议钟万学亵渎宗教案庭审的群体明显不多，或许与当日的气候有关。

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