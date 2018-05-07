Posted by admin

警方重申社会群众不可在无车日进行政治活动

【安塔拉新闻网雅加达5月6日讯】原本雅京特区政府推行无车日（Car Free Day简称CFD）的主要用意是让市民能在六天工作日之后，礼拜天共同分享较干净的空气和轻松的一天，同时也让市民利用CFD假日能带着家人和朋友轻松一下日常繁杂工作和极大压力的日常生活，甚至还可以与其他市民搭建社交生活的沟通平台，塑造社会和谐的生活。

然而，随着2019年总统选举脚步越来来靠近，不少有意投入2019年总统选举的政党或支持者，却滥用CFS为总统候选人竞选造势场所，甚至出现’2019年更改总统’ （＃2019GANTIPRESIDEN）的标语，而最终出现暴力事件。

使理应温馨和平的CFD蒙上了一层阴影，甚至将破坏国家民族团结的精神。无车日的用意变成适得其反。

为此，雅京首都警察长伊丹姆（Idham牋Azis）警察少将重申社会群众在无车日不可进行政治活动。

“我们希望社会大众能够了解无车日的用意。”伊丹姆周日（5月6日）在雅京中区谭林街在无车日活动时对记者如是说道。

伊丹姆说，雅京首都警察和雅京特区省府都已发表禁止社会民众参加宣言活动的横幅和白色T恤衫。

雅京首都警察公共关系主任阿尔戈裕沃诺（Argo Yuwono）补充说，雅京首都警察和雅京军区司令为了维持保安而动员了5千名警员。

阿尔戈确认雅京特区省政府颁布了关于实施无车日的2016年第12号省长条例。阿尔戈继续说，无车日区域禁止的其中一项活动是政治性议程。