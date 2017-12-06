Posted by admin

警方追查伊斯兰国极端组织

Bahrun Naim 的死亡真相

【南丹格朗安塔拉新闻网12月05日讯】国家警察总长狄托卡纳维安上将（ Tito Karnavian）说，为查明有关伊斯兰国极端组织（ISIS）高级恐怖组织巴伦纳阴（Bahrun Naim）死亡的真相，他仍然在寻找一个准确的官方消息来源。

“警方必须找到一个准确的官方消息来源，可以来自国际刑警组织或者可以从美国、英国、阿拉伯、俄罗斯等国获得这些信息。”狄托周二（12月5日）在南丹格朗Pamulang ，Pondok Cabe机场如是说道。

除了试图找到关于巴伦逝世的消息之外，警方也在寻找巴伦死亡消息的传播者。狄托说，现在信息传播者的搜索过程还在进行中。巴伦的死讯在周四11月30日在Whatsapp消息应用程序中广泛传播。

据说，巴伦是2016年1月在雅京谭林街恐怖主义轰炸的策划者。经常被称为Jamaah Ansharut Daulah集团领导人的巴伦是印度尼西亚一些恐怖分子的招募者。巴伦也经常教导如何通过内部的恐怖主义电报小组制造炸弹。（adr）