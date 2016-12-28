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警方迅速行动24小时内破案

2名Pulomas 抢杀案凶手落网其中1名被击毙

【本报雅加达讯】警察总长狄托卡纳维安表示，2名Pulomas 抢杀案凶手已落网，其中1名被击伤后因失血过多而身亡，2名凶手即是蓝兰.布达尔.布达尔(Ramlan Butar Butar)与艾尔温西杜摩朗（Erwin Situmorang），身亡的是蓝兰.布达尔.布达尔。

狄托赞赏查雅地方警署侦察员的业绩，因为能在短短的24小时内破案并成功逮捕凶手。

他周三（28/12）在雅加达南部警察总部大楼说：“我很赞赏查雅地方警署人员的辛勤工作并在警察总部支持下，仅在几个小时内成功逮捕四名凶手中的两名。“

狄托解释说，Ramlan Butar-butar和Erwin Situmorang当被逮捕时因试图反抗而被警察开枪击伤，但其中一人因失血过多而身亡。

警方公关部主任阿威斯迪约诺表示，抢杀案主脑是Ramlan Butar-Butar，行凶的动机是抢劫，因为当他路过受害者的家门前时，看到受害者的家门正打开，他就乘机而入，进行抢劫，并把家里所有的人关进一间小洗澡房。因被关的时间太久，其中6人因缺氧而死，包括男主人多迪特里约诺工程师（Ir.Dodi Triono），另5人幸存，已被送往医院急救，目前已渡过危险期。

众所周知，残暴的抢劫事件发生在周一（26/12）下午，在雅加达东区Pulogadung KayuPutih，Pulomas Utara 7A号属于多迪特里约诺的一间豪宅。在那次事件中6人死亡5人幸存。