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警方调查2名警员遭刺伤

与在雅京南区警察局悬挂ISIS旗帜是否有关系

【雅加达TRIBUN新闻网讯】警方调查雅京南区巴油兰旧区（Kebayoran Lama） Falatehan清真寺发生不明身份歹徒进行行刺2名警员与在雅京南区警察局悬挂伊斯兰国极端组织（ISIS）旗帜的事件是否有任何蛛丝马迹的关系。

“我们还在作更深入的调查以上两事件是否有任何相关性。”雅京首都警察公共关系主任阿尔戈裕沃诺（Argo Yuwono）警察上校周二（7月4日）在雅京南区警察总部如是说道。

针对近来恐怖分子活动有升温的趋向，警方不敢掉于轻心并在全国各个地方均加强全面性的防范恐怖分子袭击的措施。

“国家警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）之前曾经说过，恐怖袭击的目标是针对警员，所以我们要提高警惕。”阿尔戈如是引述国家警察总长的提醒。

事发之前，一名不明身份的男子周二（7月4日）早上把“伊斯兰国”极端组织黑色旗帜悬挂在雅京南区巴油兰警察局的外侧围栏前面。除了国旗，警方还发现具有挑衅国民的标语和针对国家军警威胁性的纸条。