Posted by admin

警方证明所有Saracen犯罪嫌犯 都违反国家法律

【雅加达点滴新闻网4月08日讯】北干巴鲁地方法院（PN）对Saracen 头目Jasriadi判处10个月监禁。 Jasriadi已被证明对西爪哇Saracen协调员Sri Rahayu的脸书账户上传非法行为。

警察评估，北干巴鲁地方法院判决Jasriadi有罪。 对于被认为轻量级的裁决，目前检察官已提出上诉。

揓asriadi显然有罪，但上诉检察官对这个裁决不满意。” 国家警察社会公开信息组（Karlo Penmas）主任M Iqbal准将周六（4月7日）在雅京对记者如是说道。

伊克巴尔提到，随着德博警察收到的报告，Jasriadi也将依法就判。除了Jasriadi之外，另外五名Saracen成员也被判刑。

“警方证明所有Saracen犯罪嫌犯都违反国家法律” 伊克巴尔继续说道。

此前，Jasriadi被判有罪并于周五（4月6日）被判处10个月监禁。 Jasriadi不满法官的判决并立即上诉。

“根据裁判团的裁决，Jasriadi仍然宣布上诉，即使剩余的判决只有一个月。” Jasriadi辩护律师Abdullah Al Katiri如是说道。

Jasriadi被判处10个月后，拘留期还剩下1个月。 但是Jasriadi不愿意在没有采取法律行动的情况下屈服于判决。Jasriadi还说，如果他不上诉，他肯定被认为有罪。