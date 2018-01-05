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警方称雅京省政府

整顿丹拿旺交通有违反交通条例

【雅加达Liputan6.新闻网1月04日讯】雅京省政府（Pemprov）在丹拿旺火车站周围继续整顿交通要道。在这种整顿安排下，只有专线巴士（Transjakarta）可以通过车站，而在路边给小贩（PKL）使用进行交易。

这个交通工程政策受到了地方警察的批评。街头小贩部分使用道路被认为违反了“交通条例”和“道路条例”。

“道路功能不能用作道路本身的功能。这是违反了交通和道路条例。”雅京首都警察交通主任哈林（Halim Pagarra）警察上校周四（1月4日）在雅京千禧酒店如是说道。

根据2009年第22号道路交通运输法，道路涵盖所有部分包括用于公共交通的补充性建筑物和基础设施，也包括在土壤表面以及地面上和水面上，铁路和电缆路除外。

从该法案得出的结论是道路应该用于公共交通。 哈林说：“如果蓄意造成失去道路的功能，就必须缴纳15亿盾的罚款或18个月的监禁。

印度尼西亚交通运输协会（MTI）伊伦（Ellen Tangkudung）主席团也表示同样的看法。 伊伦认为，道路建设需要一笔庞大的资金，其关键功能也是非常复杂。

因此，丹拿旺地区的交通结构不要影响道路功能作为街头小贩做买卖的地方。

伊伦继续说：“修筑道路不便宜，价格昂贵，功率远远大于地面的建筑物，因此在道路上使用沥青而不是其他功能是非常浪费的举措”。