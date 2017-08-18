Friday, August 18th, 2017 | Posted by

警方称在茂物焚烧红白横幅
嫌犯反对印尼统一共和国

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【本报雅加达讯】茂物县一所伊斯兰习经院一名教师被警方定为焚烧红白横幅犯罪嫌疑人。此嫌犯承认因憎恨印尼统一共和国（NKRI）而焚烧红白横幅。

本周五（8月18日），茂物县警察局局长迪基（Dicky Pastika Gading）告诉记者：“嫌犯焚烧红白横幅的动机是因憎恨印尼同意共和国和把红白横幅视为国家的代表来发泄。”

这起焚烧红白横幅事件本周三（8月16日）发生在茂物县塔曼沙里（Tamansari）镇苏卡查雅（Sukajaya）村Ibnu Mas’ud伊斯兰习经院旁边一间空房。经过调查后，茂物警方将该男子抓起来。他是该伊斯兰习经院的教师。

他补充说：“嫌犯的行为触犯了关于国旗、国语和国家象征及国歌2009年第24号第24条、第66条或第406条或187条刑事法。”

与此同时，警方已对29个证人进行询问，包括23名伊斯兰习经院负责人、教师、保安和工作人员在内。

至今嫌犯仍在茂物县警察局接受调查。调查员仍在对此案进行深入调查。

此前，在本周三晚上20时40分，正在距离该所伊斯兰习经院仅200米的摩托出租车站聊天的当地居民看到红白横幅被人焚烧。看到这一幕，他们叫来其他人。当天晚上，因为焚烧红白横幅的人是该伊斯兰习经院的人，一些居民与习经院负责人发生口角。

当地居民成群结队来到该所伊斯兰习经院。茂物县警方出动多名警员，避免居民之间发生冲突。

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