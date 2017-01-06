Friday, January 6th, 2017 | Posted by

警方查究有关知识分子介入“佐科威卧底“一书

【雅加达Liputan6新闻网讯】警方继续查究“佐科威卧底”一书出版的修订工作。警方现在已经开始通过查究这本书的知识演员和财政支持者的案件。

我们正在调查这本书的知识演员和支持者，但我们不能透露犯罪人的名字。如果有新的发展，新的犯罪嫌疑人，我们肯定会公布。” 警察总部公关事务主任波伊拉弗利阿玛尔（Boy Rafli Amar）警察少将周五（06/01）在雅京总统办公室如是说道。

在这种情况下，笔者班邦（Bambang Tri Mulyono）已被定为犯罪嫌疑人。该调查智力演员和财政支持者也是基于各个方面的考虑，其中之一是作者的财政能力。在另一方面，作者的智力和能力不够资格写这本书。

财政支持者一定有相对的来源。我们不应该在事实之前谈论。但我们肯定有支持者。从融资能力，复制都需要大量的资金。”波伊如是说道。

我们继续深化调查这两名“佐科威卧底”一书犯罪嫌疑人和证人，警察还调查编写佐科威卧底一书的动机。作者的智力和能力不够资格写这本书。所以我们要作进一步的探索。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172367

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