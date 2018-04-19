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警方成立特别小组

调查Widang 桥的倒塌事件

【泗水安达拉网】东爪哇警方成立特别小组调查连接Tuban县与Lamongan县的主要桥梁，Widang 桥倒塌事件。

“我们已派警方成立特别小组至倒塌现场进行调查，不过给我们时间调查Widang桥倒塌事件的原因，因为我们也与相关部门合作调查。”东爪哇地方警察长Machfud Arin少将周三（4月18日）在泗水如是说。

东爪哇地方警察长Machfud Arin少将要求警方成立特别小组立即调查最老的桥，尤其是东爪哇附近的火车桥。

“若我们需要修建一座的桥，就应该立即修建，这样不会发生类似桥倒塌的事故。” Machfud Arin少将这样表示。

Machfud Arin少将表示，当时我们已有计划疏散19吨的那辆卡车和搬到卡车运载重量的东西，原则上，前往Widang 桥的卡车不能超过运载重量的东西，不过迄今政府计划建设暂时的桥，并指定10天开斋节前竣工。此外，Widang 桥倒塌事件，致重量卡车必须找另外的路，不过警方成立特别小组在倒塌现场进行调查，并将指导司机自泗水前往Tuban或自Tuban前往泗水。