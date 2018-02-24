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警方建议佐科威总统

成立寻找真相联合小组调查诺菲尔案

【雅加达时代周刊2月23日讯】雅京首都警察建议佐科威总统成立寻找真相联合小组（TGPF）调查肃贪会（KPK）资深侦查员诺菲尔巴斯瓦丹（Novel牋Baswedan）案。雅京首都警察公共关系主任阿尔戈 裕沃诺（Argo Juwono）警察上校说，成立寻找真相联合小组的权力掌握在佐科威手中。

“以后可以问总统。”阿尔戈周五（2月23日）在雅京首都警察署如是说道。

此前，肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周四（2月22日）在肃贪会大楼表示，成立寻找真相联合小组是总统的权利。

众所周知，前些时日肃贪会（KPK）资深侦查员诺菲尔.巴斯瓦丹（Novel燘aswedan）遭两名不明身份歹徒以硫酸袭击致使他双眼受重伤的事件。但直到现在，罪魁祸首都没有破案。 所以各方再次表示拟成立议组建寻找真相联合小组以加快完成诺菲尔案件。

费博里斯没有直截了当地回答肃贪会领导层是否会提议总统成立寻找真相联合小组。不过，费博里斯继续说，反贪机构认为佐科威总统不会让案件拖延下去。到目前为止，佐科威被认为有深切关注诺菲尔的案件。

“对于肃贪会来说很简单，无论采取什么措施，从法律方面还是政治承诺都可以解决诺菲尔的案件，那么我们会全心全力支持。”费博里斯如是说。

建议成立寻找真相联合小组诺菲尔案件有来自一些非政府组织、民间社会联盟、肃贪会委员会。最突出强调成立寻找真相联合小组提案的是前任肃贪会主席亚伯拉罕萨马德（Abraham Samad）。