Friday, July 27th, 2018 | Posted by

警方已介入调查
雅京北区六旬女子家中遇害

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【雅加达27日综合讯】本周四晚上，雅加达北区本扎灵岸（Penjaringan）镇Villa Kapuk Mas民宅区发生一起命案，一名66岁老年女性在家中被人捅死，其33岁儿子受重伤。

本周五，雅加达北区警察局的局长勒查·阿里夫表示：“此案正在调查中。”

勒查称，遇害者家里的监控是关着的。警方仍在查找遇害者住所周围的监控录像。警方继续询问遇害者的3名邻居。

这起杀人的案件于本周四晚上发生在雅加达北区Villa Kapuk Mas民宅区Blok H5。遇害者被发现躺在沙发上血泊中，腹上部被刀刺穿，手部也被刺伤。

遇害者的儿子被发现受重伤躺在地板上，他的腹部被刺伤，已被送至PIK医院救治。

本周五，本扎灵岸镇警察局的局长拉兹马特·苏梅卡尔对记者说：“遇害者的儿子右腹部被捅了一刀。他已经苏醒，还在PIK医院接受治疗。”

居住在遇害者住所附近的一名男子大卫（54岁）对记者说：“她和两个儿子住在一起。儿子在ITC Roxy Mas开手机店。这家人都是友善的人。每次碰面都会主动跟邻居打招呼。”

拉兹马特称遇害者家里的贵重东西都还在，他认为这不是抢劫案。目前警方正在追捕嫌疑犯。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221069

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