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警方已介入调查玛琅市一所小学

电击“治疗”违纪学生事件

【新浪讯】杨永信是临沂市第四人民医院副院长，临沂市网络成瘾戒治中心（简称临沂网戒中心）主任，被称为“全国戒网瘾专家”。杨永信因为声称使用电击能够治疗网瘾而导致了受到了网友的抨击，但这样的事情在印尼也发生了。根据BBC的印尼版块报道，位于东爪哇玛琅市（Malang）

的一所小学就出现了校长电击违纪学生的事情而引发国内舆论轩然大波。

根据当地媒体人士向BBC反馈，该校校长Tjipto Yhuwono

把4名在课堂上违纪的学生叫到了办公室，并让他们盘腿而坐自我反省10分钟。“校长随后要求这些学生轮流站到一块通电的板子上，并用一只测电笔贴到学生额头，让电流通过学生的身体。”这名记者说到。校长和他的电击设备随后这些受到电击的学生出现了不同程度的头晕和流鼻血症状，这名校长在事发后辩称，这是一种让“左脑和右脑取得平衡”的治疗方法。目前玛琅市警方声称已介入调查，并扣押了用来电击的设备。玛琅市的议会副议长Rahayu Sugiarti

随后也发声，称该校长的言论简直是无稽之谈，即使要进行治疗也应该交由相关的专家进行处理，而教育中根本不该出现这样的暴力行为。