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警方展开2016年蜡烛行动

155000保安人员维持圣诞新年治安

【本报雅加达讯】警方展开2016年蜡烛行动，155000保安人员维持圣诞新年治安，其中警方出动85000警务人员，军方出动15000军务人员，其他55000人来自城管人员、社区治安人员、卫生和交通部人员等。

历时10天的2016年?烛行动从12月23日开始直至2017年1月1日。警察总长狄托.卡纳维安解释说，保安目标包括恐怖主义，治安，安全，秩序与交通，因为预计将有还乡和回流潮。

“此外，有关粮食供应问题，因为消费将增加，恐有人乘机囤积居奇抬高物价，违反法律，这一点，我们已与一些机构，包括与社区团体进行协调步骤。”狄托周四（22/12）下午在雅加达总统府出席由总统主持的局部会议后对记者说。

佐科威总统指示警方应特别注意安全问题和恐怖主义的威胁。警察总长解释说，警方在军方支持下已经开展了多项行动，无论是在波索，以及在雅加达，棉兰，苏北与苏西和巴淡。已有3个恐怖主义集团被我们破获。

他说，总统已指令警察总长、国军总司令与国家情报局共同采取行动，探测与防范恐怖主义的威胁与袭击计划。

但警察总长希望民众相信目前的局势安全，无须担忧，让我们共同努力维护治安，好让我们的基督徒兄弟平安地庆祝圣诞节，大家顺利地庆祝新年的到来吧！