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警方将彻查MCA幕后融资者和资金流向 MUI总主席马鲁夫称散播假新闻有罪及不符合伊斯兰精神

【雅加达Viva新闻网3月1日讯】信息与通讯部强行规定所有的预付手机电活号码的其中用意就是防范不负责任分子使用社交媒体散播仇恨言论，动摇民族团结，甚至破坏社会和谐，以达到政治目的。

尤其临近2019年总统选举，各政党已经开始秣马厉兵，夺得政权，因此兵不厌诈，进行对政敌的造谣抹黑，尤其利用宗教和种族议题，盛传煽动性的假新闻。毕竟我国民众教育水平颇低，社会结构和民族团结基础脆弱，容易找到动摇。

最近一群不法分子自称是穆斯林网军（MCA）就使用社交媒体发布不确实的虚假新闻，热炒与宗教和种族有关的挑拨离间言论，意在制造社会混乱，抹黑现任国家领导人等不负责任言论。

警察已逮捕散播假新闻的MCA团伙犯罪嫌疑人，据说，迄今警方逮捕六名散播假新闻犯罪嫌疑人，不过该假新闻群经常代表伊斯兰散播假新闻，并一名穆斯林网军主席Muhammad Luth也被逮捕。警方也开始深入调查幕后金主和资金流向，希望能寻找到蛛丝马迹， 将幕后者绳之以法。

印尼伊斯兰教士中央理事会（MUI）总主席马鲁夫（KH Ma抮uf Amin）表示，其实在伊斯兰教的教令中不能散播任何假新闻，特别制造我们的社会和民族分裂的举措完全不符合伊斯兰教的精神和教条，因此MUI禁止任何不法组织或团体使用伊斯兰教名字进行破坏国家团结的意图。

“我呼吁民众能协助和维护信徒之间和睦相处，让我国更安全的状况，民众不要传播虚假新闻，有意分裂我国民族的关系并维护民族团结。” MUI总主席马鲁夫于28日在国家宫如是说。

印尼伊斯兰教士联合会Rais Am强调地说，我们不能散播任何假新闻，因此，我支持政府对该群体采取严厉行动。