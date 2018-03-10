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警方将与PPATK合作追查MCA犯罪集团资金流向

【雅加达讯】有关穆斯林网络军（MCA）利用社交网站散播仇恨言论的解决问题，警方将与金融交易报告和分析中心（PPATK）合作追查穆斯林网络军犯罪集团的资金流向。尤其是MCA幕后的金主或推动者，MCA团伙可能仅是这行者，警方将更深入侦查真正的幕后人。

“我们将与PPATK一起合作追查MCA犯罪集团的资金来源和资金流向。”警察总部公关事务主任瑟迪奥（Setyo Wasisto）少将这样表示。

瑟迪奥少将表示，我们与PPATK合作的调查结果将传达给民众，并承诺将彻底解决这个穆斯林网络军的犯罪根源。

“若我们已经与PPATK协调肯定会告诉民众。”瑟迪奥少将说。

迄今为止为，瑟迪奥少将未告诉民众对穆斯林网络军的信息发展，我们承诺有进一步的讯息一定告诉民众。

警方发现穆斯林网军与专门制造假新闻的Saracen组织可能有千丝万缕的瓜葛，他们都在网上传播假新闻和含有民族和宗教SARA的仇恨言论挑拨离间言论，意在制造社会混乱，抹黑现任国家领导人等不负责任言论的不法行为。