Monday, May 1st, 2017 | Posted by

警方在雅京南区
逮捕Miryam S Haryani 电子身份证嫌犯

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蜜尔艳（Miryam S Haryani）

 

【雅加达Liputan 6网1日讯】警方决定蜜尔艳（Miryam S Haryani）被列为电子身份证嫌犯之后，昨日在雅京南区Kemang，

抓获了电子身份证嫌犯的蜜尔艳的通缉犯（DPO）。

警察总部公关事务主任瑟迪亚瓦斯多（Setyo Wasisto）少将证实有关警方在雅京南区一家Kemang

酒店逮捕蜜尔艳电子身份证嫌犯的讯息。

“Miryam S.Haryani在昨天凌晨00:20之间被逮捕。”周一（1/5）， Setyo Wasisto如是说。

前国会第二委员会蜜尔艳在接受审查，并由肃贪会、警察总部和警方逮捕蜜尔艳电子身份证嫌犯。

众所周知，肃贪会（KPK）指控原人民良心党（Hanura）国会议员蜜尔艳在接受肃贪会贪腐法庭庭审作证过程中提供不确实或虚假的供词，因此已把蜜尔艳列为电子身份证（e-KTP）贪污大案的另一名犯罪嫌疑人。

“蜜尔艳在作证过程中，故意给予肃贪会有关对内政部前人民户口登记官员Irman和Sugiharto不确实或虚假的供词。”肃贪会发言人 Febri这样表示。

蜜尔艳被指控违反肃贪会刑事法典第22条和第35条例。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181486

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