Posted by admin

警方和肃贪会将签署 防金钱政治谅解备忘录

【雅加达点滴新闻网1月25日讯】国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将说，警方和肃贪会（KPK）将签署防金钱政治谅解备忘录。此谅解备忘录定于下周签署。

“国军和警察领导人会议（Rapim TNI-Polri）在Cilangkap国军总部决定制定谅解备忘录。我认为此谅解备忘录定于下周签署。” 沙夫鲁丁周四（1月25日）在雅京南区警察学院（STIK/PTIK）2018年军警领导人会议后如是表示。

沙夫鲁丁在还未签署阶段之前解释说，警方首先提交了工作组的工作机制。如果他没有弄错的话，警方的团队会来肃贪会领导层提供安排章程，如果双方达成共识，这个安排章程将在谅解备忘录中签署。

较早时，警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯 西敦布尔（Martinus Sitompul）表示，防金钱政治工作小组将在选举的四个阶段进行。专责小组的权限仅限于实地行动。

“防金钱政治特遣队将监督选举的四个阶段。首先提名候选人，第二进入选举阶段，决定候选人和对立法法院（MK）提出反对的阶段。” 马尔迪努斯在雅京南区警察总部如是说道。

马尔迪努斯解释说，由于金融政治在2016年第10号选举法中被视为违法行为，这些行动的执法将在普选监督机构（Bawaslu）进行。

马尔迪努斯继续说：“金钱政治工作小组正在监测，是否有金钱政治酬劳，但必须通过Bawaslu执行，因为这是选举法领域的合作。