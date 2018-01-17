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警方发布13准则

确保2018年地方选举中警方保持中立

【雅加达Liputan6网】为确保在2018年地方首长选举中，警方保持中立的立场，警察职业与监督（Kadiv Propam）主任Martuani Sormin警察准将发布了13准则，每位地方警员必须遵守和执行以上13点执行任务的中立指南。

“是的，这是特别针对警方内部的准则，以确保警方对五年一度的地方首长选举中保持中立的立场。”警察职业与监督主任Martuani Sormin警察准将回应媒体的提问中如此说道。

警察职业与监督主任Martuani Sormin表示，其实警方对政治盛会的心态相当重要，警方必须保持中立并不能倾向于支持任何地方首长选举的一位候选人。此外，警方禁止参与现实政治，不过我们将把违反者制裁的方式解决。

“若违背以上准字，我们将对违反的警员采取严厉的制裁。擬artuani Sormin这样表示。

但是这位前任西巴布亚Martuani不愿透露对违反的警方被制裁的详细。

以下是警方发布的有关2018年地方选举的13点准则：

一，禁止一位警方宣布支持地方首长选举任何一位候选人

二，禁止警方协助候选人或胜选团颁发捐款给民众。

三，禁止警方协助任何一位候选人发送或贴竞选海报或宣传单。

四，警方不能出席一位候选人的竞选活动，包括不可以成为任何一位候选人的竞选发言人。禁止警员参加任何一位候选人的竞选活动，除非警员在执行任务是必须到竞选活动现场维持竞选活动的治安。

五，警方不能通过社交媒体上传播任何一位候选人的新闻或与竞选活动有关的宣传性新闻。

六，警方不能与任何一位候选人合影。

七，警方必须严格保持中立的政治立场，不能协助任何一位地方首长选举的候选人以争取赢得地方首长选举为目标，警方的工作任务是主要确保地方首长选举能安全顺利举行。

八，警方不能成为任何一位候选人的胜选团成员或理事。

九，警方不能滥用手上所拥有或掌握的权利帮助任何一位地方首长候选人赢得选举。

十，警方不能利用警方所拥有的权利或设备提供任何一位候选人或任何政党进行竞选活动。

十一，警方不能为任何一位候选人向其他候选人进行抹黑竞选后动，或鼓励选民弃权或不投票。

十二，在投票或计票过程中，警员不可以向任何一位地方首长候选人，透露有关计票的结果普委会举行投票中，警方不能告诉选民获得的票率。

十三，警方不能担任普委会或普选委员会（Panwaslu）的工作人员，并协助普委会决定候选人参选地方首长选举。