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警方侦破盗刷银行卡案件

嫌疑犯将犯罪所得钱款换成比特币

【本报雅加达讯】最近盗刷银行卡案件猖獗，令人吃惊的是，大多数嫌疑犯都是外国人，有不少银行客户成为受害者。

大都会警署（Polda Metro Jaya）把5名嫌疑犯带出来示众，CAS（27岁）、RK（27岁）和IRL（28岁）是罗马尼亚籍、FH（26岁）是匈牙利籍和MK（30岁）是本国人。此女嫌疑犯是西爪省万隆县人。



这些嫌疑犯将盗刷犯罪所得钱款去换成比特币。比特币是一种数字货币。

上周六，大都会警署一般刑事调查局局长尼格·阿芬塔（Nico Afinta）说道：“这些嫌疑犯很少取现金，他们都把钱汇到账户，然后把一部分钱去换成比特币。”

他们这种种行为就是为了避免被警方抓获，但最终还是被抓获归案。

阿里斯·帕利约诺（Aris Priyono）警官称，该5名嫌疑犯在印尼已经作案一年了。这些外国人用旅游签证入境。目前调查员正调查他们是否与其他嫌疑犯有瓜葛。

阿里斯告诉媒体记者：“我们在南唐格朗市塞尔彭地区和西努沙登加拉省龙目岛将他们抓获。我们从他们手中缴获上千张银行卡和窃取设备。”

警方称，这个犯罪团伙在印尼13家银行自动取款机上安装盗刷器。

尼格·阿芬塔说道：“印尼人民银行、印尼国家银行、万自立银行、中亚银行的自动取款机都被装上窃取设备。”

警方从那些嫌疑犯手中缴获7000万盾现金。他们把这笔钱用于生活费，比如三餐和住酒店。

国家警察总署在印尼中央银行和国际刑警协助下追查嫌疑犯是否把钱汇到境外的账户。