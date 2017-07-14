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警方传唤举报Kaesang的男人

【雅加达通讯社7月14日讯】雅京首都警察将审处举报佐科威总统公子凯桑（Kaesang Pangarep）的男子穆罕默德·希达约（Muhammad Hidayat 缩写MH）。警方认为MH举报凯桑在社交媒体上传仇恨言论具有政治企图甚至有隐藏政治动机。

“我们传唤穆罕默德·希达约到警察局接受调查，我们仍需他接受警方进一步的调查。” 周五（14日），雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 上校如斯说道。

阿尔戈上校表示，警方调查员已寄给希达约第二次传唤信。

阿尔戈上校补充说，雅京首都警察长伊利雅宛（Mochamad Iriawan）少将要求希达约可以到警察局告诉我们有关凯桑所上传到Youtube上的视频内容拥有仇恨言论和亵渎宗教的证据。

然而，希达约反而认为，警方对他调查时具有刑事化的动机。

“我怀疑警方传唤我到警察局接受调查与举报总统儿子凯桑案件有关联。”希达约说道。

据报道，警方已逮捕所上传到Youtube上的举报人有关伊利雅宛少将要求捍卫伊斯兰阵线（FPI）停止围殴印尼伊斯兰大学生协会（HMI）成员的视频证据。

检查员已决定希达约作为仇恨言论嫌疑人，因为希达约已在Youtube上传到伊利雅宛警察少将的视频内容。