Posted by admin

警察88反恐特遣队协助调查日惹教堂袭击事件

【雅加达TRIBUN新闻网2月12日讯】针对日惹（Yogyakarta）史勒曼（Sleman）地区的St Lidwina天主教堂遭不明身份的人袭击，警察88反恐特遣队（Densus 88）协助调查该袭击事件。

这是由日惹地方警察长 艾哈迈德多菲里（Ahmad Dofiri）准将周一（2月12日）在日惹警察总部召开新闻发布会上如是透露。

警方艾哈迈德多菲里准将说，在深入调查的过程中，日惹地方警察将由警察88反恐特遣队协助。

“调查人员已经到达，我们正在等待犯罪人是否将在日惹地方警察或遣送到雅加达处理，且要看情况的发展。”日惹地方警察长 艾哈迈德多菲里如是说道。

这位日惹地方警察长也不愿意猜测St Lidwina教堂遭到不法分子攻击还是一个特定的网络行动。

“我们不必猜测某个网络行动，希望能得到一个圆满的结果。我们都在继续努力调查此事件。” 艾哈迈德多菲里继续说。

艾哈迈德多菲里还呼吁整个社区，特别是日惹公民，不要分析和得出有关这一事件的任何结论。相信日惹地方警察长将彻底调查此案。