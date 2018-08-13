Posted by admin

警察高层工作职务调动

包括交通大队长和9位地方警长

【点滴新闻网雅加达8月13日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）轮换交通大队长（Kakorlantas）和9 位地方警察。

该突如其来的轮换在电报信中说明。罗伊克（Royke Lumowa）警察少将被轮换到马鲁古为地方警察长。警察交通大队长的职位将由现任国家警察纪律与职业监管部（Karoprovos Divpropam）Refri Andri警察准将担任。

“每年都有常规的轮换。”国家警察总部公关事务部主任瑟迪奥 瓦希斯托（Setyo Wasisto）警察少将如是说道。

与此同时，目前的马鲁古地方警察长Andap Budhi Revianto警察少将被调到廖内担任地方警察长。廖内地方警察长Didid Widjanardi成为主要的Widyaiswara 警察高等教育学校局长。

北苏地方警察长Paulus Waterpauw警察少将被调职到警察学院教育和文化部。现任北苏副警察长Agus Andrianto准将补充其职位。

巴布亚地方警察长波伊拉弗利阿玛尔（Boy Rafli）警察少将被轮换为警察职业与监督司副局长（Wakalemdiklat Polri）。巴布亚地方警察长的职位将由目前担任警察职业与监督司司长的Martuani Sormin填充。