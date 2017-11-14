Tuesday, November 14th, 2017 | Posted by

警察质疑一名军官儿子
涉嫌焚烧Dharmasraya县警察局

国家警察副总长夏弗汀警察中将(Komjen Pol Syafruddin)

国家警察副总长夏弗汀警察中将(Komjen Pol Syafruddin)

雅加达CNN印度尼西亚1113日讯】警方目前还在对苏西省Dharmasraya县警察局遭两名疑圣战组织成员使用弓箭和起火燃烧事件进行深入调查，尤其是两名在现场被警方击毙的袭击着。警方质疑这两名肇事者可能圣战组织有关。

周一(13)，国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将到目前为止他还没有收到有关 焚烧Dharmasraya县警察局的详细信息，但是警方质疑一名军官儿子或涉嫌焚烧Dharmasraya县警察局事件。警方仍在调查涉嫌纵火犯的一名军官儿子的介入。

这是焚烧Dharmasraya县警察局的犯罪嫌疑人早已离开家的警察家庭孩子，但与父母没有任何关系了。”沙夫鲁丁周一（1113日）在警察总部如是说道。

沙夫鲁丁说，警方也正在研究焚烧Dharmasraya县警察局的网络。他提到暂时的迹象表明，焚烧Dharmasraya县警察局是一个恐怖主义组织。然而，沙夫鲁丁仍然不愿意仓促作出任何结论。

目前在苏西国家警察反恐88特遣队（Densus 88）和其他安全部队正在对这个问题进行彻底的盘点和调查，迄今为止，警方已经逮捕了两名纵火犯。”沙夫鲁丁如是说道。

沙夫鲁丁说，两名男子使用弓箭对救火执行人员和警察攻击。最后，警方对两名圣战组织肇事者采取了坚决击毙行动。沙夫鲁丁继续说，这两名圣战组织肇事者是来自占碑省，名叫Eka Fitra Enggaria Sudarmadi

警察局被烈火燃烧的时候，警方打电话给消防部门。大约15分钟后一辆消防车到现场。 但受到了两名圣战组织成员的阻止和使用弓箭袭击，警方不得不采取击毙行动。在这次事件中，除了烧毁警察局之外，警察保安车也被燃烧，一名警察因圣战组织肇事者释放箭头而中伤。

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