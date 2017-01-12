Posted by admin

警察总长：若不出席传召

警方将强制抓FPI头目哈比归案

【点滴新闻网1月12日雅加达讯】周三（1月11日），国内激进民间组织，捍卫伊斯兰阵线（FPI） 头目哈比（Habib Rizieq Shihab）与其他组织干部，特别拜会我国国会并由国会副议长法赫利(Fahri Hamzah)和国会副议长法德利(Fadli Zon)接见。

“国会是人民的代表，表达人民愿望理应是透过人民代表，使国会能真正扮演监督政府的角色。哈比这样告诉跟随的媒体记者。

然而，他并没有向传媒泄露与国会领导称的谈话内容和详细，他仅说，与国会谈论有关国家完整统一（NKRI）、1945国家宪法和执法部门的执法议题，但是不愿意进一步阐释具体话题。

周三（1月11日），国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将在苏南巨港重申，根据我国刑事法典，若FPI头目哈比敢再不出席警方的传召，警方不排除以强制性抓捕哈比。根据警方泄露，目前警方正在调查哈比被指触犯三个刑事罪。其中是哈比被印尼第一任总统苏加诺之女苏克马娃蒂(Sukmawati)控诉哈比亵渎我国建国五原则（Pancasila）和侮辱我国前总统苏加诺，警方正在进行调查该案件，并几次传召哈比，但是哈比始终以各种理由不出席。

狄托上将说，警方其实于2017年1月5日已传召哈比，但是他已患病为由不愿出席警方的召唤，接受调查。警方已定于2017年1月12日再次传召哈比到警察局接受调查，到时哈比是否敢违抗警方的传召，我们拭目以待。