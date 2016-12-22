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警察总长：苏北恐怖分子嫌疑犯隐藏维吾尔族

【本报南丹格朗讯】警方除了擒获万丹省南丹格朗（Tangsel）恐怖分子，警方也在苏西Pakakumbuh 和苏北Deliserdang的恐怖分子。国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将说，苏北恐怖分子嫌疑犯S某 在苏北还隐藏了来自中国少数民族维吾尔族的可疑人士。

“苏北恐怖分子嫌疑犯隐藏维吾尔族人，但最后被警察88反恐特遣队拘留，待进一步调查。”国家警察总长狄托周三（21/12）在万丹省南丹格朗如是说道。

总共有6名恐怖分子嫌疑人被警方抓获。4名南丹格朗恐怖分子嫌疑人，即Adam、Omen和Helmi、和 Irwan。前3名已被88反恐特遣队当场击毙，因为他们身上均带有攻击性武器。还有一名恐怖分子嫌疑人，姓名缩写为JT或H，在苏西Pakakumbuh 被警察88反恐特遣队逮捕。

警方质疑在苏北Deliserdang被88反恐特遣队逮捕的恐怖分子嫌疑人，可能与Gigih Rahmat Dewa （GRD）恐怖分子组织和有关。这个恐怖分子组织和曾经策划在巴淡岛进行恐怖攻击计划。

在Deliserdang被警方逮捕的恐怖分子嫌疑人，据报道是警方通缉令上的GRD恐怖分子组织犯罪嫌疑人。