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警察总长：网络假新闻传播者

利用高端科技和专业人员散布谣言

【雅加达03日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将阐明，警方将打击互联网假新闻传播者。狄托说，传播假新闻传播者利用高端科技和专业人员散布不负责任的谣言。

“我们要反击传播假新闻者。但是，现在传播假新闻者利用高端科技和专业人员散布不确实的谣言。”狄托周二（03/01）在西爪哇芝马墟分区警察司令部如是说。

狄托说，他正准备处理传播假新闻者。通过使用高端科技（IT）反击传播假新闻者利用电脑人和收买专业人才进行散布不确实的假新闻。

较早前，佐科威总统要求对散播仇恨言论和传播假新闻者的肇事者采取严厉的处罚。政法安统筹部长维兰多（Wiranto） 希望人们无论在接收和传播新闻都要有更多的选择性。

“随着互联网高科技的发展，也给社会大众带来负面的影响，其中，信息技术的进步，被一些既得利益集团滥用，进行一些不法活动，扰乱社会的安宁，甚至进行欺骗行为。网民也在互联网上发表不恰当的言论，散播仇恨和煽动性的不负责任言论，意在制造社会互相敌对、报复和迫害。“维兰多周四（2016年12月29日）在雅京中区总统府办公室如是说道。