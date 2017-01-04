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警察总长解释

调高机动车牌照登记证延长费是政府的决策

【雅加达04日讯】国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将说，警方没有介入有关政府制定的2016年第60号政府条例，关于国家非税收(PNBP)类型及关税的制定。提高汽车机动车牌照登记证（STNK）的延长费及新汽车拥有证（BPKB）费用首先来自财政稽查署（BPK）与国会预算机构（Banggar DPR）。

根据以上2016年第60号政府条例（PP），政府财政部将提高汽车牌照登记证（STNK）的延长费及新汽车机车拥有证（BPKB）费用。

“以上提高汽车机动车牌照登记证汽车拥有证收费的政策不是来自于警察的计划，恳求大众理解。”警察总长狄托，周三（1月4日）在雅加达如斯说。

狄托上将阐释，以上决策纯粹是政府觉得有必要继续提高对民众服务的品质而做出的决策。

狄托表示，起初财政稽查署（BPK）认为驾驶执照(SIM)与机动车牌照登记证（STNK）的运营成本有增无减。其实，已经约5年了政府没有调高收费。

“国家非税收所得将用于支撑不断上涨的运营成本。” 狄托如是表示。

此外，根据国会预算委员会的分析报告发现，目前我国的汽车牌照登记证和汽车机车拥有证费用属于全球最低的国家之一。

目前搬运车辆证件如驾驶执照、机动车牌照登记证和机车拥有证可以在网上交易了。线系统除了能压制非法收费此外还能节省乡民费用。之前他们要延长车辆证件时得回乡，而现在不需了。

“我们希望透过在线系统的运行，民众可直接到银行支付费用就可以完成。” 狄托表示。

我国财政部长丝莉幕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）保证此批准率增加机动车牌照登记证费用为了警察对来百姓提高服务。根据她说，在非税财政收入的增加是合理的。2010年进行的水价调整已不合适了，所以需要调整。

政府的新法案将于2017年1月6日开始执行。首先由雅加达开始执行，然后逐渐全国性执行。