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警察总长获得马来西亚国王特别奖状

【雅加达Detik网】我国警察总长狄托卡纳维安上将（Tito Karnavian）荣获马来西亚国王Sultan Muhammad颁发的马来西亚国王特别荣誉奖揊irst Class Police Force Bravery Award”。警察总长狄托被评为对印马两国治安和打击跨国犯罪和防范恐怖主义行动作出极大的贡献。

根据周日警察公共公关部M Iqbal准将在电话中表示，狄托上将在国家宫接受马来西亚国王颁发的总司令特别奖状，因为狄托上将被视为对印马警察的合作和对两国的治安和打击跨国犯罪和防范恐怖主义扩散活动，都作出了功不可没的贡献。 M Iqbal准将如斯说道。

除了我国警察总长狄托上将，获得马来西亚王家警察颁发的 特别奖状，还有新加坡警察专员Hong Wee Teck、泰国皇家警察局长Chackthip Chaijinda、新加坡运输部常务秘书Loh Ngai Seng和保安部主任Tai Wei Shyong。之前，我国两名警察总长也曾获得马来西亚警察颁发的特别奖状，分别是Dibyo Widodo上将曾于1996年和Timur Pradopo 上将于2013年接受大马国王总司令奖状。不过这是成为马来西亚的承诺确保双方的治安，并给予印尼警察总长的工作赞同。