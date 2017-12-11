Monday, December 11th, 2017 | Posted by

警察总长获得马来西亚国王特别奖状

我国警察总长狄托卡纳维安上将荣获马来西亚国王特别荣誉奖

我国警察总长狄托卡纳维安上将荣获马来西亚国王特别荣誉奖

 

【雅加达Detik网】我国警察总长狄托卡纳维安上将（Tito Karnavian）荣获马来西亚国王Sultan Muhammad颁发的马来西亚国王特别荣誉奖揊irst Class Police Force Bravery Award”。警察总长狄托被评为对印马两国治安和打击跨国犯罪和防范恐怖主义行动作出极大的贡献。

根据周日警察公共公关部M Iqbal准将在电话中表示，狄托上将在国家宫接受马来西亚国王颁发的总司令特别奖状，因为狄托上将被视为对印马警察的合作和对两国的治安和打击跨国犯罪和防范恐怖主义扩散活动，都作出了功不可没的贡献。 M Iqbal准将如斯说道。

除了我国警察总长狄托上将，获得马来西亚王家警察颁发的 特别奖状，还有新加坡警察专员Hong Wee Teck、泰国皇家警察局长Chackthip Chaijinda、新加坡运输部常务秘书Loh Ngai Seng和保安部主任Tai Wei Shyong。之前，我国两名警察总长也曾获得马来西亚警察颁发的特别奖状，分别是Dibyo Widodo上将曾于1996年和Timur Pradopo 上将于2013年接受大马国王总司令奖状。不过这是成为马来西亚的承诺确保双方的治安，并给予印尼警察总长的工作赞同。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200530

Posted by on Dec 11 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added