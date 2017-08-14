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警察总长称

印尼有潜力成为超级大国

【雅加达点滴新闻网8月14日讯】国家警察总长狄托.卡纳维安（Tito Karnavian）说，印尼有潜力成为超级大国。据狄托说，只要青年的帮助下肯定会实现其作用。

“印尼如果有强大的力量肯定会成为超级大国。我们返回1928年，不要优先考虑一个部落，而是一个国家一个民族的思维，即印度尼西亚以班渣西拉平等原则为中心。”狄托周一（8月14日）在雅京南区卡尔蒂尼大厦（Balai Kartini）全国研讨会上致辞时如是说道。

除了印尼，目前有2个国家已经成为超级大国，即美国和俄罗斯。中国和印度也将成为超级大国。据狄托说，一个国家必须有几个条件成为超级大国。

“首先，人口众多工人的国家；其次，自然资源作为工人的管理基础；第三，有着广大的土地管理天然资源。”狄托如是说道。

狄托接着说，新加坡和澳大利亚将很难成为一个超级大国。因为新加坡的国土很小，而澳大利亚国土大但人口稀少。

但狄托还提醒说，学生和青年的威望可以让印尼成为一个超级大国。

“反观印尼青年和学生历史的关键，就因为此因素能促使印度尼西亚强大。有了强大的国家肯定会成为超级大国。”狄托如是说道。