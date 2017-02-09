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警察总长狄托会见MUI主席马鲁·阿敏

呼吁NU共同维护国家完整统一

【点滴新闻网2月8日雅加达讯】周三（2月8日），国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将特地拜访位置万丹省瑟朗（Banten – Serang）由伊斯兰教士联合会(PBNU)咨询理事会主席（Rais Aam PBNU）亦是印尼伊斯兰学者理事会(MUI) 主席马鲁·阿敏 （KH Ma’aruf Amin）领导的An Nawawi Tanara习经院并与该习经院伊斯兰学者进行亲切交谈。警察总长狄托也呼吁国家伊斯兰信徒有任务与国家共同维护印尼共和国统一（NKRI）的重任。

“伊斯兰是我国最大宗教和最多信徒，伊联（NU）、伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah)和全国民族主义者必须与国家军警携手合作，共同维护印尼共和国统一（NKRI）的使命。” 警察总长狄托周三在万丹省瑟朗与An Nawawi Tanara习经院伊斯兰学者会晤时这样说。

狄托还说，我国伊联不仅在国内，但是也在世界伊斯兰版图扮演举足轻重的角色。伊联成功融合了印尼当地伊斯兰温和的文化和我国丰富的智慧。

“如果中东的伊斯兰教是激进的伊斯兰教，但我们印尼很幸运，因为我国的伊斯兰教是一个很温和的伊斯兰教。不要用弯道解决事情，但是以和平方式解决问题。因为印尼的伊斯兰教是很充满宽容和包容的宗教。因此，我国伊联（Nahdlatul Ulama 简称NU）应该自我提高，扮演良心影响中东极端式的伊斯兰教。” 狄托说。

狄托说接着说，NU必须与国家军警和社会各界的力量联手，负起维护国家完整性统一的重任。特别是希望NU能协助对抗在社交媒体传播的不负责任虚假新闻（hoax），煽动性和意在分裂社会团结的恶性意图。

“虽然在宗教的解读和看法，伊联与穆罕默迪亚有时存在不同的意见，但是涉及到国家完整统一，国家军警和国家各界力量永远站在同一各战线，毫无犹豫和动摇维护国家的完整性，绝对不允许任何力量破坏或试图分裂我们的国土。” 警察总长狄托说。