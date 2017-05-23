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警察总长在国会强调警方没有刑事化伊斯兰教士

【雅加达罗盘报新闻网5月23日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将与国会第3委员会会议时强调，警方没有刑事化伊斯兰教士。

狄托是回应部分议员质疑警方正在刑事化伊斯兰教士、宗教社团的传言，如穆斯林教徒论坛（FUI）秘书长 阿尔-卡塔（Al-Khaththath）和捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目里兹克西合（Rizieq Shihab）因多种刑事案件而已被警方起诉。

“所谓刑事化伊斯兰教士是不正确的论述。警方坚持秉公执法，全部依法处理，按照法律的规定进行调查罪犯。”狄托周二（5月23日）在雅京史纳延国会第三委员会，国会大厦工作会议时如是说道。

狄托补充说，刑事化一词必须作进一步澄清。据狄托，刑事化的含义是强迫性手段或不按现行法规，对某人定罪。相反，如果某人刻意违反国家现有的法律和规则而被执法机构，即警察列为犯罪涉嫌人，那不是刑事化，而是犯罪嫌犯以触犯国家法律。

“警察具有一套明确的处理或办案的标准操作程序或SOP。” 狄托上将说。

因此，阿尔-卡塔被指控有推翻政府阴谋而遭警方逮捕肇事者是依法及秉公办事，狄托确保警察有相应的法律程序。

众所周知，警方4月逮捕阿尔-卡塔因涉嫌推翻政府阴谋。现在阿尔-卡塔被关押在德博Kelapa Dua 警察防暴机动部队总部。

警方也正在寻找的所谓的色情对话内容的里兹克西合。里兹克甚至不回应雅京首都警察的传唤。

里兹克也已被定为亵渎班渣西拉和涉嫌色情案的犯罪嫌疑人。除了这两种情况下，里兹克还被印度尼西亚共和国天主教学生协会（PMKRI）涉嫌亵渎宗教的指控。