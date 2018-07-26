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警察总部发表警察记录声明

证实帕拉波沃将参选2019年总统选举

【Liputan6.新闻网雅加达讯】国家警察总部在社交媒体上已发表警察记录声明（SKCK），大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）证实参选2019年总统选举。

“国家警察总部确认已经发布SKCK。任何社区也已经提交SKCK申请。”雅京警察公共关系主任伊克巴尔准将（Mohammad Iqbal）周三（7月25日）在雅京的办公室如是说道。

伊克巴尔承认，在临近2019年总统选举会有许多社区提出申请SKCK。因为，普委会（KPU）将SKCK确定为正副总统候选人和国会选举在2019年政治争论中登记的要求之一。

揝KCK也可以在区域级警察局一天完成服务。我们也必须等候，因为目前在警察局，地区单位，地区警察和国家警察总部的数量非常多。”伊克巴尔补充道。

随着SKCK的发行，国家警察表示帕拉波沃没有违法行为。

国家警察情报和安全局（Baintelkam）发布的帕拉波沃SKCK 有效期为7月24日至2019年1月24日。虽然总统选举的阶段仍然很长，但国家警察确保帕拉波沃不需要为2019年总统选举需要重新申请SKCK。