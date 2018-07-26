Thursday, July 26th, 2018 | Posted by

警察总部发表警察记录声明
证实帕拉波沃将参选2019年总统选举

图为民主党总主席苏西洛（左）和帕拉波沃 苏比安多。

图为民主党总主席苏西洛（左）和帕拉波沃 苏比安多。

 

Liputan6.新闻网雅加达讯】国家警察总部在社交媒体上已发表警察记录声明（SKCK），大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）证实参选2019年总统选举。

国家警察总部确认已经发布SKCK。任何社区也已经提交SKCK申请。”雅京警察公共关系主任伊克巴尔准将（Mohammad Iqbal）周三（725日）在雅京的办公室如是说道。

伊克巴尔承认，在临近2019年总统选举会有许多社区提出申请SKCK。因为，普委会（KPU）将SKCK确定为正副总统候选人和国会选举在2019年政治争论中登记的要求之一。

KCK也可以在区域级警察局一天完成服务。我们也必须等候，因为目前在警察局，地区单位，地区警察和国家警察总部的数量非常多。”伊克巴尔补充道。

随着SKCK的发行，国家警察表示帕拉波沃没有违法行为。

国家警察情报和安全局（Baintelkam）发布的帕拉波沃SKCK 有效期为724日至2019124日。虽然总统选举的阶段仍然很长，但国家警察确保帕拉波沃不需要为2019年总统选举需要重新申请SKCK

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220943

Posted by on Jul 26 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added