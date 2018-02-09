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警察总警长和宗教领袖丁善苏丁进行会谈 同意保持国家各宗教高度和谐的局面

【雅加达罗盘报2月7日讯】周二（2月6日）国家警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将在雅京南区 Brawijaya 地区拜访伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah)前任总主席原印尼伊斯兰教士理事会(MUI)总主席亦是总统跨宗教特使 丁善苏丁(Din Syamsuddin)。 这次访问是在雅京西区Grogol 警察总长与伊斯兰教理事会举行会议后进行的。

“警方将共同努力加强宗教和谐和多元化价值观。”狄托周三（2月7日）通过一份书面声明中说。

狄托说，创造一个安全和平的国家是至关重要的。狄托承认他很赞赏丁善苏丁在国家各重要事务都能扮演举足轻重任务人，引领国民在正常和正确的轨道上运行。

“丁善苏丁的思想和行动都能发挥良好影响力，因此我们进行了一场具有建设性的讨论，丁善苏丁也积极提出对国家的他个人想法和观点，我同意他的很多看法。”警察总长如是说道。

与此同时，总统委派宗教之间对话与合作的特使丁善苏丁称，这次会议具有意义，希望国家各宗教个民族都需要建立更多的沟通渠道，以减少彼此之间的误解。

丁善苏丁说：“这是一个很好的典范，保持友好相处，保持良好的人际沟通关系。”在此之际，丁善苏丁解释了他作为总统特使的活动。 他承担了促进建立宗教与文明之间合作的重任。

“我的活动与警方保持和谐，所以我们在每个活动中都必须保持沟通和协商机制，包括加强宗教和谐的局面。” 丁善苏丁继续说。