Tuesday, January 30th, 2018 | Posted by

警察将领担任暂摄省长的争论
内政部长交由政法安全统筹部长作最后决定

图为内政部长扎赫约库莫罗（左）与政法安全统筹部长维兰多 (右)于1月17日在雅京婆罗浮屠酒店一个节目上交谈。

图为内政部长扎赫约库莫罗（左）与政法安全统筹部长维兰多 (右)于1月17日在雅京婆罗浮屠酒店一个节目上交谈。

 

【雅加达罗盘报新闻网129日讯】内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）推举两名警察将领担任西爪哇省和苏北省暂摄省长的计划而引发国内舆论纷纷，不仅招来多个政党的反对，甚至支持政府的政党，如斗争民主党都不认同政府的决定。

民众一般也质疑警察将领担任暂摄省长是否在2018年地方首长选举过程中保持中立或坚持不偏不倚任何一个政党的立场。

众所周知，内政部拟委任两名高级警官即雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛少将（Irjen Mriawan）和马尔托尼少将（Irjen Martuani Sormin）将担任西爪哇省和苏北省暂摄省长。

因为这两个省份的现任地方首长都成为2018年地方首长选举的候选人之一，因此不能担任暂摄省长。

即现任副省长德迪（Deddyizwar）和 苏北现任首长Tengku Erry Nuradi也成为2018年苏北省长候选人之一，亦不能担任暂摄省长职位。

内政部长库莫罗周一（29日）透过短讯向传媒表示，他已向政法安全统筹部长维兰多 (Wiranto)报告有关此事，等待佐科威总统在访问南亚五国后，维兰多将向总统汇报，总统将做最后的决定是否接受内政部的提议。

国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）上周五在雅京也表示，有关内政部长拟委任两名警察少将担任西爪哇和苏北省暂摄省长尚处于论述的阶段，尚未做最后的决定。

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