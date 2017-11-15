Posted by admin

警察反暴机动特种部队成立第72周年纪念仪式

国家警察总长担任部队检阅官

【雅加达罗盘报新闻网11月14日讯】周二（11月14日），国家警察总长狄托卡纳维安(Tito燢arnavian)警察上将在西爪哇德博（Depok）举行警察反暴机动特种部队总部（Brimob）成立第72周年纪念活动并担任部队检阅官。

Brimob是国家警察特种部队，除了执行反恐任务，警察反暴机动特种部队是维护国家和社会治安的主要力量。

出席纪念活动的还有，警察反暴机动特种部队司令Murad Ismail警察少将，国家警察副总长夏弗汀警察中将(Komjen Pol Syafruddin)和国军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）上将等军警将领。

国家警察总长狄托在致词中说，考虑到我国经济形势，为了节省开支预算，今年Brimob成立周年庆祝活动以简单庄严方式举行，但是仪式并不降低或减少国家对警察反暴机动特种部队在执行国家任务时的尽心竭力精神和责任感。因此，在仪式中，国家警察总长狄托也根据我国总统的决议书，颁发Bintang Bhayangkara Nararya荣誉奖项给119名被评为表现杰出的Brimob部队成员。