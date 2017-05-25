Thursday, May 25th, 2017 | Posted by

警察反恐88特遣队
搜索自杀式袭击恐怖分子住宅

佐科威总统和卡拉副总统到国家警察医院探望在自杀式爆炸袭击中受伤的民众。

佐科威总统和卡拉副总统到国家警察医院探望在自杀式爆炸袭击中受伤的民众。

 

【万隆安达拉新闻网讯】周四（525日）警察反恐88特遣队和西爪哇地方警察防爆机动部队搜索万隆 自杀式袭击恐怖分子嫌疑犯INS的住宅。由于周三（524日）晚间涉嫌INS在雅京东区甘榜马来由公车转运站发生2起自杀式爆炸袭击事件。

昨天上午警察反恐88特遣队和西爪哇地方警察防爆机动部队搜索万隆自杀式袭击恐怖分子嫌疑犯INS的住宅。INS是其中之一在雅京东区甘榜马来由公车转运站自杀式爆炸肇事者。” 西爪哇地方警察公共关系主任尤斯利（Yusri Yunus）警察上校周四（525日）在现场对记者如是说道。

警方确保被搜查的是自杀式袭击恐怖分子嫌疑犯INS的住宅。里面住着妻子和两个孩子。这一次警方把INS的妻子和两个孩子带到警局接受调查和询问。目前警方已经把调查警戒线安装在INS住宅。

据警方表示，雅京东区公车转运站连接发生2起爆炸袭击事件，第一起发生在晚上9时。数分钟后，距离首次爆炸地点不远处发生第二起爆炸。据悉，有2人在爆炸中丧生，包括1名警察和1名疑似自杀式炸弹客。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183691

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