Thursday, January 18th, 2018 | Posted by

警察刑侦局确认伊斯兰教士Zulkifli Muhammad Ali 为散布仇恨言论嫌疑人

【雅加达点滴新闻网117日讯】警察刑事与侦探局确认伊斯兰教士 Zulkifli Muhammad Ali或者简称ZMA为散布仇恨包括种族、宗教、族群和派别（SARA）嫌疑人。

调查人员已经查获两个证据有关ZMA散布仇恨嫌疑人。”警察刑侦局网络犯罪主任法迪尔（Fadil Imran）准将周三（117日）对记者如是说道。

法迪尔说，警方自从201711月一直在调查是否ZMA有犯罪行为。然而，警察刑侦局监督小组发现仇恨言论在网络空间中流传。

调查步骤已经从201711月开始，已经有网络监督小组的报告和信息。”法迪尔如是解释说。

201712月初的第一次调查。”这位前雅京首都警察特别刑事侦探局局长法迪尔继续说道。

法迪尔说，ZMA被控第28条第2juncto 201645B条第19号刑法和/或第16juncto4号法律第40号字母b 2008年条规有关消除种族和族裔歧视。或者1946年刑法第1号刑法第14条第2款。

警方暂时不能确认ZMA为犯罪嫌疑人的决定。 法律援助机构（LBHJapar声称已经与 ZMA进行沟通，但没有就任命法律顾问达成正式协议。

 

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