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警察刑侦局局长阿里中将

或接任国家肃毒局局长一职

【雅加达独立新闻网2月9日讯】印度尼西亚警察观察组织(IPW）Neta S Pane列出可能下一任国家肃毒局（BNN）局长人选，接替现任国家肃毒局局长布迪瓦瑟索（Budi Waseso）警察中将职位，其中有国家警察刑事与侦探局现任局长（Kabarskim Polri）阿里中将（Ari Dono)，伊利雅宛（M Iriawan）警察少将和阿尔曼（Arman Depari）警察上将。但是根据观察家，阿里中将呼声最高，为下一任BNN掌门人。

“印尼警察观察组织提出三位接任国家肃毒局局长，即现任国家警察刑事与侦探局局长阿里中将、伊利雅宛警察少将和阿尔曼警察少将，阿里中将接任布迪瓦瑟索中将为国家肃毒局局长的可能性很大。” Neta S Pane在新闻网上如斯写。

据说，阿尔曼是现任国家肃毒局副局长，伊利雅宛少将担任警察总长特别助理（Asops），阿尔曼和伊利雅宛少将于1985年在警察学院毕业，不过伊利雅宛少将更早一年进入警察学院。

Neta S Pane表示，接替将退役的现任国家肃毒局局长布迪瓦瑟索警察中将，日前警方提出四名警察高级将领代替布迪瓦瑟索警察中将。

“日前我们准备四名警察高级将领代替阿里中将，他们是波伊（Boy Rafli）少将、伊丹姆（Idham Azis）少将、Arief Sulistyo中将和Agung Budi少将。”Neta S Pane这样表示。

Neta S Pane还说，警察总部公关事务主任瑟迪奥瓦希斯托（Setyo Wasisto）少将被替换，瑟迪奥少将将担任警察部长，不过我们正提名Gatot Edi少将和Rikwanto准将为警察总部公关事务主任。

Neta S Pane认为，其实我们替换警察高级将领的目的，给年轻警察担任重要职位的机会，再说，警察高级将领大部分到退役年龄，另方面，我们将进入全国地方首长选举年度，而这还是小型替换的职位部分。

瑟迪奥瓦希斯托少将解说，我们对此事未慎重考虑，这是警察部队的意见，不过全都给总统作出决定。

“日前我们未向总统提交替换布迪瓦瑟索警察中将的名字。擭eta S Pane说。根据国家肃毒局的条例报告，替换布迪瓦瑟索警察中将必须曾在肃毒部工作，并还有两年担任工作的任务。