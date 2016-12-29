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警察刑侦局将追查中国劳工非法

在印尼工作的散播谣言者

【安达拉通讯社12月28日雅加达讯】即使我国总统佐科威屡次在不同场合重申，所谓佐科威重申所谓中国大批劳工涌入印尼非法工作或从事各种行业，纯属造谣诽谤的传闻。然而，国内不少反中媒体和有意煽动的居心人士，依然见缝插针，刻意在传统和电子媒体肆无忌惮炒作这些不确实的大量中国劳工非法工作或进行不正当的行业。

其实，有理智的民众都不难看出, 他们这些唯恐天下不乱的居心人士，仅借题发挥，司马昭之心，路人皆知，其实他们的目标是间接性攻击佐科威政府，意在动摇国内政局的稳定性，尤其是临近2017年全国地方首长选举，冀望能捞取各种政治利益，巩固各党的政治地位。

针对以上已被国内新闻媒体炒得沸沸扬扬的舆论，国家警察总部公关事务主任波伊·拉弗利·阿马尔（Boy Rafli Amar）警察少将表示，警察刑事与侦探局（Bareskim Polri）网络犯罪组（cyber crime ）将启动调查信息的可靠性和信息的来源及隐藏的目的。

“如果证明这是仅一个不确实的虚假报道（hoax），国家警察总部网络犯罪组，将收集更多的数字取证，并进一步调查信息的来源。” 波伊警察少将，周三（12月28日），在雅京南区国家警察总部说。

波伊警察少将说，如果证明以上传闻是虚假报道，那么警方将传唤散播以上不属实消息的人士，并可能以触犯我国信息与电子交易法（UU ITE），依法将在社交网站上传以上信息的人士，列为犯罪嫌犯。