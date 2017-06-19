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警察击毙一名抢劫杀害Davidson Tantono的劫匪

【雅加达安达拉新闻网讯】雅京首都警察联合雅京西区地方警察 击毙一名匿名IR的抢劫，IR在雅京西区Daan Mogot光天化日之下抢劫并残忍杀害一名银行客户Davidson Tantono的盗匪。

“我们已经击毙一名匿名IR的抢劫歹徒。”雅京首都警察公共关系主任阿尔戈 帕拉波沃裕沃诺（Argo Yuwono）警察上校周六（6月17）在雅京如是说道。

阿尔戈解释说，警察在西爪哇加拉横（Karawang）逮捕IR，然后在西爪哇茂物进行搜查追踪，除了IR，警方也逮捕了其他三名犯罪嫌疑人。即是TP、M和DTK，据称是10名绘图设计抢劫雅京西区Daan Mogot 的嫌疑人。

阿尔戈透露，抢劫雅京西区Daan Mogot 的犯罪团伙曾经23次在雅加达、丹格朗、万丹、井里汶和勿加西一带进行具有组织性的抢劫作案歹徒。

按照办案民警的记录，这群恶名昭彰的犯罪集团已经在多个领域犯罪盗取15亿6000万盾的大量赃款。

众所周知，较早时抢劫犯罪团伙周五（6月9日）在雅京西区Daan Mogot抢劫3亿5000万盾并击毙刚由银行出来的Davidson Tantono，震撼全国也使我国特别是首都雅京的治安亮起红灯。