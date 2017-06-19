Monday, June 19th, 2017 | Posted by

警察击毙一名抢劫杀害Davidson Tantono的劫匪

web5196d

雅京首都警察公共关系主任阿尔戈 帕拉波沃裕沃诺（Argo Yuwono）警察上校。

 

【雅加达安达拉新闻网讯】雅京首都警察联合雅京西区地方警察 击毙一名匿名IR的抢劫，IR在雅京西区Daan Mogot光天化日之下抢劫并残忍杀害一名银行客户Davidson Tantono的盗匪。

“我们已经击毙一名匿名IR的抢劫歹徒。”雅京首都警察公共关系主任阿尔戈 帕拉波沃裕沃诺（Argo Yuwono）警察上校周六（6月17）在雅京如是说道。

阿尔戈解释说，警察在西爪哇加拉横（Karawang）逮捕IR，然后在西爪哇茂物进行搜查追踪，除了IR，警方也逮捕了其他三名犯罪嫌疑人。即是TP、M和DTK，据称是10名绘图设计抢劫雅京西区Daan Mogot 的嫌疑人。

阿尔戈透露，抢劫雅京西区Daan Mogot 的犯罪团伙曾经23次在雅加达、丹格朗、万丹、井里汶和勿加西一带进行具有组织性的抢劫作案歹徒。

按照办案民警的记录，这群恶名昭彰的犯罪集团已经在多个领域犯罪盗取15亿6000万盾的大量赃款。

众所周知，较早时抢劫犯罪团伙周五（6月9日）在雅京西区Daan Mogot抢劫3亿5000万盾并击毙刚由银行出来的Davidson Tantono，震撼全国也使我国特别是首都雅京的治安亮起红灯。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185896

Posted by on Jun 19 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added