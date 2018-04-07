Saturday, April 7th, 2018 | Posted by

警察准将菲里正式接任肃贪会刑事犯罪组组长职务

肃贪会主席 阿古斯拉哈尔佐（中）正式委任西努沙登加拉省地方警察长Firli（左）准将当选 肃贪会刑事犯罪组组长和苏巴迪（右）为肃贪会公诉主任。

肃贪会主席 阿古斯拉哈尔佐（中）正式委任西努沙登加拉省地方警察长Firli（左）准将当选 肃贪会刑事犯罪组组长和苏巴迪（右）为肃贪会公诉主任。

 

【雅加达点滴新闻网406日讯】西努沙登加拉省地方警察长菲里（Firli）准将当选 肃贪会刑事犯罪组组长。菲里在肃贪会领导层面前正式宣誓就职。

周五（46日）在雅京南区肃贪会大楼举行宣誓就职的 除了菲里准将外还有苏巴迪（Supardi） 检察官为起诉主任。

肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐（Agus Rahardjo）为菲里和苏巴迪主持宣誓就职。他们都以伊斯兰教宣誓就职，他们还誓言诚信和履行职责。

宣誓就职完毕后，两人宣布了完整性协议。之后，由阿古斯签署菲里准将正式接任肃贪会刑事犯罪组组长和苏巴迪检察官起诉主任的记录报告。

出席参加就职典礼的有肃贪会副主席 索特西渡莫朗（Saute Situmorang）、巴沙丽娅..班查伊丹（Basaria Pandjaitan）和Alexander Marwatta。 此外，还有肃贪会秘书长 R Bimo Gunung Abdul Kadir、预防贪污主任Pahala Nainggolan和肃贪会顾问队伍。

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