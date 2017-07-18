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要求预审被法庭驳回

陈明立被定为犯罪嫌疑人符合法律程序

【雅加达Detik网17日讯】预审法庭单一法官Cepi Iskandar在审查陈明立预审要求中，拒绝这位MNC媒体集团总裁陈明立的预审要求，并判决陈明立被定为犯罪嫌疑人已经符合法律程序。

“经过陈明立提出的预审要求，预审法庭驳回陈明立为特预审要求，并判决陈明立被警方定为犯罪嫌疑人符合法律程序。”雅京南区法庭法官Cepi Iskandar说。Cepi Iskandar表示，陈明立被定为犯罪嫌疑人符合法律的主因有两个犯罪具体证据。因此预审法庭驳回陈明立的预审要求，并判决陈明立被列为犯罪嫌犯已符合法律程序。预审单一法官Cepi Iskandar这样表示。众所周知，陈明立被指涉嫌发送威胁短讯恐吓国家总检察署专案犯罪调查组主任尤利安多（Yulianto）而被国家警察刑事与侦探局列为犯罪嫌疑人。警方确定犯上2008年第11号第29条法令有关电子媒体的威胁信息电子交易（ITE），并可能面临四年徒刑的判决。

此外，陈明立要求预审的主要目标，通过预审的过程中可以结束他的案件。陈明立辩护律师Munathsir Mustaman认为，警方对陈明立进行的调查不符合，因为警方违规刑事诉讼法令（KUHAP）的规定。Munathsir Mustaman阐述，此案件已经违规刑事诉讼法令第109条列。

Munathsir Mustaman认为，法官在7天内必须把授权调查书（SPDP）寄给陈明立，但是该授权调查书47天后才寄给陈明立。