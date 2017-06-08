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要求透明度和审慎使用预算

佐科威召开局部内阁会议讨论２０１８亚运会筹备工作进度

【雅加达Detik网7日讯】周三（6月7日），我国总统佐科威在总统府召开局部内阁会议讨论2018年亚洲运动会（简称亚运会）的筹备工作进展。会议中，总统屡次提醒主办单位必须保持透明度和审慎使用以上亚运会的预算。

“在局部内阁会议中，讨论的主题之一针对2018年两个体育盛会的筹备工作进度，即亚运会和亚洲残疾人运动会（简称亚残会）。特别有关亚运会和亚残会的筹备工作进度和预算的计划与安排。”周三（6月7日），总统在国家宫主持局部内阁会议中如是说道。在使用预算方面必须以透明度和高格的可信度为原则。佐科威总统也要求举办单位必须有效利用有限的预算。然而，总统希望在举办这两场亚洲盛会时避免贪污舞弊的行为出现，因为这关系到国家名誉和民族尊严的问题。

虽然亚运会和亚洲残疾人运动会的具体预算和安排尚在计划中，但是佐科威总统希望全部参与以上盛会的相关单位必须拥有高风亮节的品德，不要再预算中动手脚，刻意提高预算并从中牟利。离盛会的时间越来越近了，我们必须加快脚步，紧锣密鼓着手筹备，但是千万不要因为时间的限时就马虎准备及不专业。预算透明度和审慎利用预算还是必须坚持的要求底线。佐科威总统如此阐述。“亚运会和亚残会的预算要好好的计算，我要求你们不能把预算增加，及不能用得太多。虽然亚运会剩余的时间已经很近，但是我特别要求你们拥有亚运会的预算要透明度和审慎。”“手牵手，共同合作办好这两场亚洲盛会，将大大提升我国在国际舞台的名望和信誉。”佐科威总统如斯说。

出席参加局部内阁会议的政府高层，其中有我国青体部长伊曼.纳拉维（Imam Nahrawi）、司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）、总统府幕僚长德登玛汝基(Teten Masduki)、雅京暂摄省长查罗特（Djarot Saeful Hidayat）和南苏门答腊省长阿勒斯·努尔丁（Alex Noerdin）。