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要求边境居民提振经济和维护国家统一

佐科威总统颁发印尼健康卡和智能卡给西加省居民

【西加坤甸安达拉通讯社3月17日讯】周五（3月17日），佐科威总统在西加省三发县（Sambas）主持Aruk印尼马来西亚边境前哨站（PLBN）落成启用之际，也向当地居民颁发印尼健康卡（KIS）、印尼智能卡（KIP）、食物补充卡（PMT）和美好家庭卡（PKH）。

在该活动中，总统颁发给三发居民439张KIP卡、KIS卡给 40家庭、475张 PMT卡和359张PKH卡。

在致词时，总统说，“我感到非常欣慰，西加里曼丹省的经济增长均高于全国平均经济增长指数，即达到5.22%的水平，相当高，西加省整个实惠均必须维持这个经济增长的良好趋势。”

总统还说，在全球经济增长放缓之际，我们已竭尽全力，克服一切难题，因此2016年我国经济增长能达到5.02% 是很难得的成绩，我国经济增长全球排行第三，仅次于印度和中国。

我们要感恩，不幸的是，还有很多人忘了我国得来不易的经济增长，动辄就上街示威游行抗议，往往为了燃油涨价500盾就不断举行几个月的示威游行，而对那些吞噬过财产的赃官污吏，他们视而不见听而不闻，为何不上街游行示威抗议呢？佐科威总统语重心长地说道。

事实上，五个月前，巴布亚地区燃油价格每公升高达6万至10万之高，而现在巴布亚人民可以与全国人民分享到同样的便宜燃油价格。

佐科威总统也呼吁西加人民一起发展边境的经济，改善人民的生活品质，同时要求西加人民共同维护我国多宗教和民族多元化社会，这是苍天赐给我国的恩惠，我们要时时刻刻感恩。