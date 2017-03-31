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要求罢免雅京省长钟万学

数万穆斯林今日举行大规模示威

【本报雅加达讯】由穆斯林论坛(FUI)发起的大规模示威活动依计划今日（3月31日，即331）将从雅加达Istiqlal清真寺履行周五祈祷后出发前往总统府，要求与佐科威总统会晤，并要求总统罢免雅京省长钟万学。

FUI秘书长穆罕默德卡达（Muhammad Al Khathtath）周四在雅京南区Baiturrahman清真寺说：“我们希望与总统见面并进行交谈，我们希望总统执行法令规定，凡是已成为被告的地方首长一律要罢免，正如前些时发生的万丹地方首长拉杜.阿杜特（Ratu Atut）贪污案一样，已成为被告的阿杜特被免去万丹省省长职位。”

他也确保这次示威行动将和平进行，这个承诺也已向警方的通知信中明确表示。

他说：“几位社会名流如利基克（Rizieq Shihab）、阿敏莱伊士(Amien Rais)与洛马伊拉玛(Rhoma Irama)可能会加入我们的示威行列。”

但利基克目前已成为涉嫌亵渎班渣西拉嫌犯，因此是否能参加还是一个未知数？

与此同时，政法安统筹部长威兰多批评331示威行动，并深信许多人也会认为该行动无必要进行，因为将妨碍公共秩序与人们的日常活动。

雅京代省长苏玛尔诺表示，省政府将出动1300名城管人员维持治安。若人员不够，将出动消防队人员与减灾人员协助维持治安。

与此同时，总统府发言人约翰布迪说，佐科威总统对伊斯兰组织重又将举行示威活动表示尊敬，因为无论如何，示威活动是每个印尼公民的权利，只是，总统叮嘱示威者不要搞破坏行动与无政府主义行动。