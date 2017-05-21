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要求社会各界互相克制和保持冷静

西加地方警察长呼吁民众不受煽动性谣言影响

【安达拉通讯5月20日坤甸社】西加地方警察长Erwin Triwanto准将呼吁西加省各社会阶层，尤其是坤甸市民必须保持冷静的态度，千万不要被社交网站疯传的空穴来风传闻或既得利益集团故意散播的不负责任的煽动性谣言影响，他们刻意制造社会各民族之间的矛盾而从中获取政治利益。

“在社交网站盛传的新闻阐述在西加省坤甸市好似已经发生种族之间的冲突而出现混乱暴动的局面，但事实上这完全不确实的社交网站传闻。” Erwin Triwanto准将上周六在坤甸如斯说。

他解释说，适逢5月20日民族复兴节，部分居民利用民族复兴节进行示威游行。所谓的捍卫伊斯兰教士庆典，而西加省原住民大雅族也正好在庆祝一年一度的第32届丰收节（Pekan Gawai Dayak XXXII）。两个节目在同一天举行难免很多群体在同一日汇聚在一个地点。

西加地方警察长Erwin Triwanto准将呼吁社交媒体不要推波阻拦，散播不负责任的挑衅谣言，社交媒体应该扮演积极的良性角色，协助警察维持社会和谐，不要煽风点火，企图制造社会动荡不安的局面，为某政治势力捞取政治利益。迄今为止，西加省政治治安基本上良好，人民日常生活总体上已经恢复正常。

Erwin Triwanto准将也强力否认舆论称西加警察在处理对峙的两阵营，出现袒护任何一方的谣言。他说警方绝对根据法律程序，不偏不倚，秉公处理社会出现的任何歧视。

与此同时，坤甸市警察局局长伊万伊玛目苏西洛（Iwan Imam Susilo）警察上校专员阐述，为了维持社会秩序，军警联合部队不敢掉以轻心，调动了3037名联合部队人员严阵以待。

伊万警察上校解释说，根据国家1998年第9号法规，国民有权利向政府表达意见，民众自由言论获法律保障，但是必须在和平，遵守现有法律的框架内之下，更必须在不破坏社会秩序的前提下举行集会示威游行。我国是法律国家，不可以出现无政府状态的乱局。伊万警察上校向传媒补充说。

“为了预防群众在街上携带锐利武器，警方已对民众实行搜查措施，如果发现有民众不法携带武器，，警方将采取取缔措施。”他总结说。