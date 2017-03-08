Wednesday, March 8th, 2017 | Posted by

西里塞纳总统感谢我国政府赠送5000吨大米
邀请佐科威总统访问斯里兰卡

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周三（3月8日），我国总统佐科威（Joko Widodo）在雅京总统府会见斯里兰卡总统迈特里帕拉·西里塞纳 （Maithiripala Sirisena），两位国家领导人并总统府凉台举行会谈

 

【雅加达08日讯】周三（3月8日），我国总统佐科威在雅京总统府会见正在出席印度洋区域合作联盟（IORA）的斯里兰卡（Sri Lanka）总统迈特里帕拉西里塞纳（ Maithiripala Sirisena）。迈特里帕拉西里塞纳总统和我国总统佐科威并在雅京总统府凉台举行轻松和亲切的会谈。

“我代表斯里兰卡人民向印尼政府和人民致于崇高的敬意和热诚的问候。“迈特里帕拉西里塞纳总统周三（3月8日）在雅京国家宫与佐科威总统的新闻发布会上如是说道。

根据迈特里帕拉西里塞纳总统说，斯里兰卡和印度尼西亚两国关系历史悠久。迈特里帕拉西里塞纳继续说，两国关系在国际上都有密切的合作。如 科伦坡会议、1955年亚非会议（KAA）和不结盟运动的许多国际倡议的合作伙伴。

“印尼和斯里兰卡都是印度洋成员国。我很欣赏佐科威总统在环印度洋区域合作联盟的领导和刚刚结束的IORA峰会，均取得良好的效果，因此我在此特别感谢印尼政府和佐科威总统。“迈特里帕拉说。

在会议上，迈特里帕拉西里塞纳总统还特别感谢佐科威总统代表印尼政府捐赠5000公吨大米给真正需要的斯里兰卡公民。

迈特里帕拉与佐科威总统会谈中，两国总统已经达成协议与合作的具体步骤，以改善两国之间的关系和合作伙伴关系。

迈特里帕拉总统表示，两国将继续共同努力，加强经济、农业和粮食安全、海洋与渔业，灾害管理、铁路、航空、旅游、医疗、教育、科研、技术开发领域的技术转让合作。也将参与职业培训、电缆工业、国防和安全以及其他共同利益。迈特里帕拉西里塞纳还邀请佐科威总统在短时间内进行国事访问斯里兰卡。“我期待着佐科威总统的到来，希望两国关系百尺竿头，更进一步。” 迈特里帕拉总结道。

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