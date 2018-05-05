Saturday, May 5th, 2018 | Posted by

西爪哇警察终止亵渎班渣西拉案件调查
FPI头目里兹克西合有望能回国

捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目里兹克西合（Rizieq Shihab）。

捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目里兹克西合（Rizieq Shihab）。

 

【印尼CNN新闻网雅加达504日讯】捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目里兹克西合（Rizieq Shihab） 辩护律师卡皮特拉（Kapitra Ampera）称，西爪哇警察已经终止亵渎班渣西拉案件调查。

里兹克西合非常感谢西爪哇警察终止 对他亵渎班渣西拉案件的调查。” 卡皮特拉周五（54日）在雅京对印尼CNN 记者如是说道。

根据卡皮特拉说，如果雅京首都警察也按照西爪哇地方警察发出终止调查函（SP3）色情案件，里兹克有望很快就可以回国了。

卡皮特拉强调，里兹克已经建议辩护律师立即与雅京首都警察进行密切沟通。卡皮特拉承认沟通正在进行中。卡皮特拉乐观雅京首都警察将于下周发布SP3

如果雅京首都警察发布SP3，我立即赴麦加迎接里兹克。” 卡皮特拉说。

卡皮特拉说，其实里兹克的案件很久以前就终止了。 原因是，除了涉嫌亵渎的案件外，所有引发里兹克的案件都没有明确的法律地位。

西爪哇地方警察的决定是对的，我们要求雅京首都警察采取同样的法律步骤。”卡皮特拉说。

卡皮特拉继续说，“212 群体”发言人Bamukmin也证实应该终止调查里兹克案。 “212群体”也希望雅京首都警察立即采取同样的步骤。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214144

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