Wednesday, July 25th, 2018 | Posted by

西爪哇普委会正式宣布
Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul 当选正副省长

b

西爪省普委会(KPU)主席Yayat Hidayat（左）、西爪哇省长和副省长利德宛 卡米尔l（中）和Uu Ruzhanul Ulum（右）。

 

Kumparan.新闻网724日讯】周二（724日）万隆西爪哇普委会（KPU）办公室正式宣布2018年地方行政首长选举的利德宛 卡米尔（Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum当选西爪哇正副省长。

在全体会议上西爪哇普委会宣布了 利德宛 卡米尔和Uu Ruzhanul Ulum当选正副省长。

与此同时，另一对正副省长只有Ahmad Syikhu、西爪哇省长M Iriawan和西爪哇地方议会（DPRD）主席Ineu Purwadewi参加了这次全体会议。

这对 利德宛 卡米尔和Uu Ruzhanul Ulum将于本年917日由佐科威总统宣誓就任西爪哇省长和副省长。

利德宛 卡米尔 - Uu Ruzhanul Ulum 的投票结果优于其他省长副省长达到7226254票。而另外三对省长副省长哈山努汀（Hasanuddin- 安东．查利延（Anton Charliyan）获得2773078票、Sudrajat – Ahmad Syaikhu6317465票和Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi获得5663198票。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220837

Posted by on Jul 25 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added