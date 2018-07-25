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西爪哇普委会正式宣布

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul 当选正副省长

【Kumparan.新闻网7月24日讯】周二（7月24日）万隆西爪哇普委会（KPU）办公室正式宣布2018年地方行政首长选举的利德宛 卡米尔（Ridwan Kamil）- Uu Ruzhanul Ulum当选西爪哇正副省长。

在全体会议上西爪哇普委会宣布了 利德宛 卡米尔和Uu Ruzhanul Ulum当选正副省长。

与此同时，另一对正副省长只有Ahmad Syikhu、西爪哇省长M Iriawan和西爪哇地方议会（DPRD）主席Ineu Purwadewi参加了这次全体会议。

这对 利德宛 卡米尔和Uu Ruzhanul Ulum将于本年9月17日由佐科威总统宣誓就任西爪哇省长和副省长。

利德宛 卡米尔 - Uu Ruzhanul Ulum 的投票结果优于其他省长副省长达到722万6254票。而另外三对省长副省长哈山努汀（Hasanuddin） - 安东．查利延（Anton Charliyan）获得277万3078票、Sudrajat – Ahmad Syaikhu以631万7465票和Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi获得566万3198票。